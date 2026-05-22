leggenda oceano e novecento torna a teatro

Torna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “ Primavera a Teatro ”, una serie di proposte che provengono dal territorio valdarnese. È l’urgenza del teatro: speciali suggerimenti da una zona ricca di esperienze artistiche che sono anche spazi di aggregazione e socialità, compagnie amatoriali, giovani musicisti emergenti, nuovi progetti. Stasera venerdì 22 maggio alle 21 sarà la volta di “ Novecento ”, il celebre monologo scritto da Alessandro Baricco e interpretato da Alessandro Corsi con la regia di Massi Fruchi e la produzione dell’Associazione Culturale Paro Paro. Sul palco sarà riproposto Novecento il monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco, pubblicato da Feltrinelli nel 1994. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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