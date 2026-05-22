Legambiente boccia i termovalorizzatori | Ai siciliani costeranno tra i 250 e i 300 euro per ogni tonnellata bruciata
A settembre 2028, la Sicilia dovrebbe entrare in funzione con due impianti di termovalorizzazione a Palermo e Catania, secondo i piani regionali. Tuttavia, l’associazione ambientalista Legambiente ha espresso critiche, stimando che il costo per i cittadini potrebbe arrivare tra i 250 e i 300 euro per ogni tonnellata di rifiuti bruciata. La data di avvio prevista si avvicina, ma la realizzazione di questi impianti ha suscitato discussioni riguardo ai costi e agli impatti ambientali.
La data segnata sul calendario della Regione è settembre 2028. Tra poco meno di due anni, se i tempi previsti verranno rispettati, la Sicilia potrà contare sui due termovalorizzatori di Palermo e Catania. E se a Palazzo d'Orleans c'è soddisfazione dopo la presentazione dei due progetti, gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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