Lega Lecco | Nessuno spazio agli amici di Baby Gang

Il dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico e sull’educazione dei giovani si accende a Lecco, dove la Lega locale ha criticato alcune scelte dell’amministrazione comunale. La questione riguarda il sostegno alle scuole paritarie e il ruolo di figure considerate vicine a un giovane noto per comportamenti problematici. La disputa si concentra sulla linea educativa promossa dall’amministrazione, con alcune forze politiche che contestano la presenza di figure ritenute influenti su determinati ragazzi. La discussione coinvolge anche il rapporto tra istituzioni, famiglie e associazioni del territorio.

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Qual è il vero modello educativo che l'amministrazione Gattinoni vuole proporre alla città: gli amici di Baby Gang o le scuole paritarie?Da una parte il sindaco esalta giustamente il ruolo delle scuole, delle famiglie, degli insegnanti, degli educatori, degli oratori e delle associazioni che ogni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lunedì da Leoni del 18 maggio 2026 - Potenza: ad Ascoli per continuare a sognare Sullo stesso argomento Carabinieri di Lecco: nuove misure per Baby GangOperazione dei Carabinieri di Lecco: nuove misure cautelari per Mouhib Zaccaria, alias “Baby Gang” I Carabinieri di Lecco hanno eseguito nelle prime... Baby Gang arrestato. Rapper di Lecco nei guai. È in cartellone all’HellwattI carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, su ordine della magistratura, hanno arrestato Zaccaria Mouhib, in arte ‘Baby Gang’, 24enne rapper che... Lecco, Lega usa senza permesso una foto astronomica per cartelli elettorali. L’autore: RimuovetelaQuella foto è mia e non andava usata senza il mio consenso. Il fisico, astrofilo e divulgatore Davide Trezzi denuncia – sui social – l’utilizzo improprio di un suo scatto astronomico del 2024. milano.repubblica.it Lecco, verso le elezioni. FdI: Candidato unico. La Lega: Nulla è decisoIl candidato sindaco di centrodestra alle elezioni comunali di Lecco è di Fratelli d’Italia. Forse. Perché mentre da Fratelli d’Italia annunciano e festeggiano, dalla Lega smentiscono e frenano. Anzi, ... ilgiorno.it