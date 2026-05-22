Lecce vs Genoa trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentottesima giornata del campionato di Serie A 20252026 vede affrontarsi Lecce e Genoa. La partita si svolge in un contesto in cui i padroni di casa devono ottenere una vittoria per evitare la retrocessione, mentre gli ospiti, già salvi, scenderanno in campo senza pressioni particolari. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la partita sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati. L'incontro rappresenta l'ultimo atto di questa stagione per entrambe le squadre.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I salentini hanno bisogno di una vittoria per salvarsi, mentre i liguri giocheranno senza patemi essendo già salvi. Lecce vs Genoa si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini si possono salvere con una vittoria, in caso contrario deve sperare in un risultato negativo della Cremonese sulla quale conservano un solo punto di vantaggio. La squadra di Di Francesco cerca la terza vittoria nelle ultime quattro partite. I rossoblù sono salvi e hanno poco da chiedere in questa ultima trasferta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Genoa, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAGLIARI-LECCE 0-2 | HIGHLIGHTS | 25ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Sullo stesso argomento Fiorentina vs Genoa, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Tutto pronto per Lecce-Genoa, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per il match salvezzaAl via la prevendita per l'ultimo match di campionato: orari dei cancelli, listino prezzi dei settori e dettagli sui biglietti a ridotta visibilità. leccenews24.it Lecce-Genoa: probabili formazioni e dove vederlaUltimo appuntamento di campionato per il Lecce, chiamato a superare l’ostacolo Genoa per potersi assicurare la quarta salvezza consecutiva in Serie A. I rossoblù hanno invece già da oltre due ... calciolecce.it