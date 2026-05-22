Lecce-Genoa domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Lecce e Genoa. Il Lecce ha bisogno di una vittoria per essere matematicamente salvo, mentre il Genoa, allenato da Daniele De Rossi, sarà l’avversario. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici per l’incontro. La sfida si svolgerà allo stadio di Lecce.
Il Lecce è consapevole che con una vittoria nell’ultima partita di campionato sarà ufficialmente salvo, e l’avversario di turno è il Genoa di Daniele De Rossi. I salentini si giocano la permanenza nella categoria con la Cremonese e hanno il vantaggio di trovarsi a +1 sui grigiorossi prima degli ultimi 90 minuti. In caso di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
DOMENICA 24 MAGGIO 2026 su @Radio_Zena
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