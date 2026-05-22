Domenica 24 maggio 2026 alle 20:45, si gioca la partita tra Lecce e Genoa. Il Lecce ha bisogno di una vittoria per garantirsi la salvezza, mentre il Genoa, allenato da De Rossi, affronta l’ultima giornata senza obiettivi specifici. Le due squadre scendono in campo con l’intento di ottenere i tre punti, in una sfida che potrebbe decidere le sorti del campionato per entrambe.

Il Lecce è consapevole che con una vittoria nell’ultima partita di campionato sarà ufficialmente salvo, e l’avversario di turno è il Genoa di Daniele De Rossi. I salentini si giocano la permanenza nella categoria con la Cremonese e hanno il vantaggio di trovarsi a +1 sui grigiorossi prima degli ultimi 90 minuti. In caso di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Genoa (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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? I posti ordinari per la partita Lecce-Genoa, in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45, risultano esauriti dopo 41 minuti di vendita libera. La vendita dei biglietti a ridotta visibilità sarà attivata a partire dalle ore 12:00 di giovedì 21 maggio. x.com

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