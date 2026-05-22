Lecce azzera sanzioni e interessi | via alla tregua per imprese e famiglie

Il Comune di Lecce ha deciso di azzerare sanzioni e interessi sui debiti passati, permettendo a imprese e famiglie di accedere a una tregua. La misura riguarda i debiti iscritti a ruolo e prevede due percorsi distinti per le piccole imprese. Per usufruirne, i soggetti interessati devono seguire procedure specifiche, che consentono di sanare le pendenze pregresse senza aggravio di costi aggiuntivi. La misura entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana.

? Domande chiave Come si accede alla sanatoria comunale per i debiti passati?. Quali sono i due percorsi distinti per le piccole imprese?. Chi può beneficiare della Rottamazione Quinquies estesa dal Comune?. Dove controllare i termini tecnici per regolarizzare la propria posizione?.? In Breve L'assessore ai Tributi Greco coordina la sinergia con il Governo Meloni.. Rottamazione Quinquies e Definizione Agevolata comunale gestiscono i crediti locali.. La misura coinvolge i debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.. I contribuenti devono monitorare i canali ufficiali del Comune di Lecce.. Lecce attiva una tregua fiscale immediata per famiglie e imprese, azzerando sanzioni e interessi sui debiti locali accumulati negli anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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