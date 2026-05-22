Rafael Leao sembra destinato a lasciare il Milan questa estate, dopo che la società ha deciso di mettere in vendita il calciatore se arriverà un'offerta ritenuta adeguata. Sul suo futuro ci sono diverse squadre interessate, tra cui il Manchester United, il Barcellona e il Fenerbahçe. La volontà del club è di monetizzare dalla cessione, e il giocatore potrebbe partire al termine della stagione, a meno di sviluppi differenti. La situazione resta in evoluzione e dipenderà dalle trattative di mercato.

Mercato estivo che si avvicina sempre di più con una sicurezza per il Milan: ci saranno cambi importanti, specialmente in attacco, dove i rossoneri sono ancora alla ricerca di una prima punta da 20 gol a stagione. Rafael Leao, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', può partire durante il calciomercato estivo in caso di un’offerta ritenuta congrua. Il suo ciclo al Milan è ritenuto finito. Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce ha chiesto informazioni, mentre l'attaccante riflette con attenzione su tutte le possibilità estive. La speranza di Leao è che si faccia vivo il Manchester United seriamente: al Milan potrebbe offrire Joshua Zirkzee come possibile contropartita tecnica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao e il Milan, ciclo finito: spuntano United, Barcellona e Fenerbahce per l’addio in estate

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LEAO VIA DAL MILAN 80 MILIONI E NOME DELLEREDE GIÀ PRONTO

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Il Manchester United è interessato realmente a Leao. @MilanVibesIT #Milan x.com

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