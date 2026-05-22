Il futuro dell’attaccante portoghese sembra coinvolgere diverse opzioni, con l’interesse del Manchester United ancora in piedi. Tuttavia, si apre anche una possibilità proveniente dalla Turchia, con il club del Fenerbahçe che ha manifestato interesse. Prima di poter avanzare con eventuali trattative, il club turco dovrà attendere lo svolgimento delle elezioni presidenziali previste a giugno. La situazione rimane in evoluzione e dipende dall’esito di queste consultazioni elettorali.

Se sarà davvero addio, difficilmente succederà prima del Mondiale. E intanto Rafa Leao si appresta a vivere quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni in rossonero. Non tragga in inganno il lancio della nuova maglia rossonera per la prossima stagione, dove Rafa è ritratto in primissimo piano. Se fino a qualche anno fa, determinate scelte di marketing potevano anche essere lette come interessanti indizi sulla permanenza di un giocatore, adesso non è più così. C'è lui, c'è Modric, c'è Pulisic: per motivi diversi, nello scenario più drastico, potenzialmente potrebbero andarsene tutti. Ma gli uomini copertina restano comunque loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao ai titoli di coda: non solo United, spunta anche il Fenerbahçe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calciomercato Milan: Leao ai titoli di coda! Il Manchester United offre questa contropartite, poi l’assalto al grande nome per l’attaccoCalciomercato Milan: Leao ai titoli di coda! Il Manchester United offre questa contropartite, poi l’assalto al grande nome per l’attacco Mendes,...

Lukaku Napoli ai titoli di coda: il futuro del belga può essere lontano dalla Serie A. E spunta il retroscenadi Alberto PetrosilliL’ex Inter Lukaku valuta l’addio all’Italia dopo la rottura con il Napoli: spunta il retroscena sull’attaccante belga.

MEDIASET - Milan-Leao ai titoli di coda: i rossoneri aprono alla cessione, sullo sfondo il Manchester United ift.tt/eaBR1o5 x.com

[LuizCarlosLargo] A 41 ANNI, Thiago Silva parteciperà all'ULTIMA stagione della sua carriera al Milan. Si prevede che il Milan offra un contratto di un anno al difensore, che è tra i più grandi campioni del calcio con 30 titoli vinti. reddit

Milan-Leao ai titoli di coda: il portoghese verso la panchina con l'AtalantaLa prima conseguenza dopo le ultime deludenti prestazioni offerte potrebbe essere l'esclusione dall'undici titolare in occasione della prossima partita contro l'Atalanta. Domenica sera, infatti, l'ex ... fantacalcio.it

Calciomercato Milan, Leao via: 3 club sul portogheseRafa Leao lascia il Milan? Il portoghese è pronto a dire addio ai rossoneri in estate dopo una stagione deludente. Ma dove finirà? L'avventura di Rafa Leao al Milan sembra arrivata ai titoli di coda. fantacalcio.it