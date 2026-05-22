Leadership femminile in Italia solo il 31% dei ruoli è guidato da donne

In Italia, la presenza femminile nella forza lavoro sta crescendo, secondo i dati di LinkedIn. Tuttavia, quando si tratta di ruoli di leadership nelle aziende, le donne occupano solo il 31% delle posizioni di vertice. Questa percentuale indica che, nonostante l’aumento della partecipazione femminile, la rappresentanza nelle posizioni di responsabilità rimane limitata. I numeri riflettono una situazione stabile, senza variazioni significative negli ultimi tempi, e mostrano una disparità ancora presente nel panorama aziendale italiano.

Secondo LinkedIn, se è vero che la partecipazione femminile alla forza lavoro in Italia sta aumentando, la percentuale d’accesso ai ruoli di leadership aziendale nella penisola, fatica ancora a crescere: soltanto il 31% degli incarichi nella leadership aziendale è ricoperto da donne. Eppure, una recente indagine realizzata dalla Liuc – Università Cattaneo in collaborazione con Aidaf (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) attesta che sul piano economico-finanziario, si registra un miglioramento dei risultati aziendali delle imprese guidate da donne, in termini di fatturato (3,46), redditività (3,57), miglioramento dei processi esistenti e della capacità di resistere e rispondere alle difficoltà (3,85). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Ep.9 | Leadership al femminile: un sentiero da percorrere

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