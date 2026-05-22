Le vie del Signore passano per quelle degli uomini Lui voleva mostrare un Dio vicino agli ultimi il cardinal Zuppi ricorda don Gallo

Durante un evento recente, il cardinale ha ricordato il contributo di don Gallo, evidenziando il suo desiderio di far conoscere un Dio vicino agli ultimi. Si è fatto riferimento anche a una battuta di don Gallo, che scherzava sul fatto che non sarebbe mai diventato Papa a causa del suo cognome. Un confronto tra due figure diverse, ma entrambe note per il loro impegno nel sociale, uno oggi cardinale, l’altro ricordato per il suo stile diretto e spesso ironico.

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Uno è diventato cardinale, l’altro scherzava sempre sul fatto che non sarebbe mai stato nominato Papa per il cognome che portava: Gallo. Don Andrea se n’è andato da tredici anni, ma a ricordarlo nel giorno dell’anniversario della sua morte è monsignor Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Oggi l’arcivescovo di Bologna non potrà essere a Genova, dove in memoria del prete anarchico si terranno diverse iniziative, ma a IlFattoQuotidiano.it lo ricorda partendo da ciò che hanno avuto in comune: la strada. La formazione del cardinale – nato 27 anni dopo don Gallo – è stata tra i clochard sostenuti dalla Comunità di Sant’Egidio; quella di don Andrea è iniziata in carcere per terminare alla Comunità di San Benedetto al Porto, tra tossicodipendenti, poveri, uomini e donne alla ricerca del riconoscimento di diritti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le vie del Signore passano per quelle degli uomini. Lui voleva mostrare un Dio vicino agli ultimi”, il cardinal Zuppi ricorda don Gallo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video QUALCUNO BUSSA ALLE 3:00 DI NOTTE IN CASA NOSTRA! *pauroso* Sullo stesso argomento Don Gallo torna in libreria con “Il Vangelo degli Ultimi”: presentazione con l'autore Federico TraversaA quasi 13 anni dalla sua scomparsa (22 maggio 2013), Don Gallo torna in libreria con “Il Vangelo degli Ultimi”, il nuovo libro di Federico Traversa...