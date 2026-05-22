Le strade chiuse a Roma sabato 23 e domenica 24 maggio
Nel fine settimana di maggio, le strade di Roma saranno soggette a numerose modifiche alla viabilità. Sabato 23 e domenica 24, alcune arterie saranno chiuse al traffico a causa di manifestazioni ed eventi in programma. Inoltre, la linea A della metropolitana sarà temporaneamente sospesa nel corso di queste giornate. Le variazioni interessano diverse zone della città, coinvolgendo sia il traffico veicolare che i trasporti pubblici. La situazione richiede attenzione per chi si sposta in città durante il weekend.
Sabato 23 e domenica 24 maggio tante modifiche alla viabilità e alla circolazione a Roma. Diverse le chiusure al traffico fra manifestazioni ed eventi a cui si aggiunge anche la sospensione del servizio della linea A della metropolitana. Ecco una guida utile per muoversi in città nel weekend. 🔗 Leggi su Romatoday.it
The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggioIl primo fine settimana di maggio porta con sé le consuete modifiche alla viabilità stagionale e una serie di eventi che interesseranno diversi...
Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggioSabato 9 e domenica 10 maggio sarà un weekend intenso per Roma per quanto riguarda la situazione viabilità.
Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis: il piano sicurezza, le strade chiuse e i bus deviati ift.tt/8qWeMZv x.com
Gara ciclistica, domani dalle 13 chiuse 4 strade. Tratto Corso Umberto I (da via Matteotti a via Gramsci) Via Matteotti; Via Gramsci; Via Roma. facebook
Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026Attenzione massima al Foro Italico per il derby della Capitale e la finale degli Internazionali BNL d'Italia. Ecco una guida utile su come muoversi in città nel weekend ... romatoday.it
Concerto primo maggio 2026 Roma: strade chiuse, metro e linee bus deviate. Tutte le infoConcerto primo maggio 2026 a Roma, strade chiuse, metro e linee bus deviate: tutte le informazioni nel dettaglio in vista del Concertone ... tpi.it