Le strade chiuse a Roma sabato 23 e domenica 24 maggio

Nel fine settimana di maggio, le strade di Roma saranno soggette a numerose modifiche alla viabilità. Sabato 23 e domenica 24, alcune arterie saranno chiuse al traffico a causa di manifestazioni ed eventi in programma. Inoltre, la linea A della metropolitana sarà temporaneamente sospesa nel corso di queste giornate. Le variazioni interessano diverse zone della città, coinvolgendo sia il traffico veicolare che i trasporti pubblici. La situazione richiede attenzione per chi si sposta in città durante il weekend.

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Sabato 23 e domenica 24 maggio tante modifiche alla viabilità e alla circolazione a Roma. Diverse le chiusure al traffico fra manifestazioni ed eventi a cui si aggiunge anche la sospensione del servizio della linea A della metropolitana. Ecco una guida utile per muoversi in città nel weekend. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggioIl primo fine settimana di maggio porta con sé le consuete modifiche alla viabilità stagionale e una serie di eventi che interesseranno diversi... Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggioSabato 9 e domenica 10 maggio sarà un weekend intenso per Roma per quanto riguarda la situazione viabilità. Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis: il piano sicurezza, le strade chiuse e i bus deviati ift.tt/8qWeMZv x.com Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026Attenzione massima al Foro Italico per il derby della Capitale e la finale degli Internazionali BNL d'Italia. Ecco una guida utile su come muoversi in città nel weekend ... romatoday.it Concerto primo maggio 2026 Roma: strade chiuse, metro e linee bus deviate. Tutte le infoConcerto primo maggio 2026 a Roma, strade chiuse, metro e linee bus deviate: tutte le informazioni nel dettaglio in vista del Concertone ... tpi.it