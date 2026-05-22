Le ragazze vittime dei social più li usano e più salgono ansia e stress | il rapporto Istat

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto dell’Istat, le ragazze che utilizzano maggiormente i social network manifestano livelli più elevati di ansia e stress. L’accesso a Internet avviene già a partire dai tre anni e questa presenza digitale si protrae per buona parte della giornata. I social, in particolare, sembrano influenzare il benessere emotivo delle giovani, portando a sensazioni di insoddisfazione personale, con un impatto più evidente sulle ragazze rispetto ad altri gruppi di età.

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Entriamo in contatto con Internet già a 3 anni e ci accompagna durante tutta la giornata. Una presenza che, attraverso i social network, può essere accompagnata da ansia e insoddisfazione personale, soprattutto per le ragazze. Il Rapporto annuale Istat studia la pervasività di questo strumento nelle nostre vite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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