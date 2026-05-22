La terza tranche di azioni di un istituto bancario è stata collocata attraverso la banca d'investimento Banca Akros, scelta per il suo prezzo di vendita più favorevole rispetto ad altre opzioni. La decisione si basa sulla differenza di sconto applicato, che risulta inferiore rispetto a quello di altre banche d'investimento del gruppo. La vendita delle quote di proprietà si è svolta a un prezzo che gli analisti considerano più adeguato, grazie alla strategia adottata dalla banca incaricata del collocamento.

Perché la scelta di Banca Akros per il collocamento della terza tranche di azioni Mps? Perchè lo sconto della banca d'investimento di Bpm si è rivelato essere il più basso. Vale a dire un prezzo più vantaggioso di altri a favore del Tesoro. Emerge questo dalla deposizione davanti ai pm dell'ex direttore generale del Tesoro, Marcello Sala, anticipata dall'edizione online di Milano Finanza. Il verbale è un allegato alla richiesta di autorizzazione alla Giunta della Camera per visionare le chat sul cellulare sequestrato di Sala, in particolare le conversazioni con alcuni parlamentari. Il 7 luglio 2025 i magistrati hanno incalzato il manager, oggi presidente di Nexi, sul perché dall'asta (l'Abb) sono emersi quattro aggiudicatari, due dei quali (Banco Bpm e Anima) legati alla stessa Akros. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le quote Mps vendute al prezzo più adeguato"

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