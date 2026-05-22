Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime pagine di oggi riportano un'azione militare dell'esercito ucraino contro una struttura di intelligence russa, con dettagli sulle modalità e sui danni causati. Accanto a questa notizia, si descrivono le violenze di cui sono stati vittime alcuni attivisti coinvolti in una protesta, con riferimenti alle modalità degli scontri e alle conseguenze per le persone coinvolte. Le notizie si concentrano sui fatti accaduti senza aggiungere commenti o valutazioni.

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L'attacco ucraino a una base dell'intelligence russa, le violenze subite dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, e le stime economiche della Commissione europea. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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