Le preghiere del generale
Davanti alla Corte penale internazionale dell’Aia, un testimone ha affermato di non essere sicuro se un generale stesse pregando o meno durante un momento di attesa. La frase, pronunciata in inglese, è stata riportata senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni. La scena si è svolta in un ambiente formale, con la presenza di testimoni e ufficiali giudiziari. La testimonianza si inserisce in un procedimento che coinvolge figure di alto livello e questioni legate alla giustizia internazionale.
Chi molla il boia Torture, sevizie e complicità italiane. Finisce l’udienza preliminare e ora tre giudici devono decidere se all’Aia comincia o no il processo all’aguzzino Al Buti. Che in aula (forse) pregava Chi molla il boia Torture, sevizie e complicità italiane. Finisce l’udienza preliminare e ora tre giudici devono decidere se all’Aia comincia o no il processo all’aguzzino Al Buti. Che in aula (forse) pregava «I think he was praying, but I don’t know». Credo che stesse pregando, ma non lo so. Così, davanti al bar interno della Corte penale internazionale dell’Aia risponde una delle guardie in divisa che per tutti e tre i giorni di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Veglia di Preghiera per le Vocazioni
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