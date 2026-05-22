Le paure del Re dell’incubo
Stephen King è uno degli autori più noti nel mondo del horror e della narrativa fantastica. La sua fama deriva dalla capacità di creare ambientazioni inquietanti e personaggi memorabili che spesso si trovano a confrontarsi con situazioni estreme. La sua produzione letteraria include numerosi romanzi pubblicati nel corso degli anni, molti dei quali sono stati adattati in film e serie televisive. La sua vita privata e le sue influenze sono spesso oggetto di discussione tra fan e critici, contribuendo a mantenere vivo l’interesse attorno alla sua figura.
Questo articolo è stato pubblicato il 9 ottobre 1998 nel numero 253 di Internazionale. Essere Stephen King è un destino traumatico: la sua testa è l’incubatrice dei peggiori sogni del mondo. La sua faccia – oggi priva della barba al riparo della quale lo scrittore va in letargo nell’inverno del New England – è implacabile come una lapide. E gli occhi ammiccano stanchi dopo aver assistito a troppi match notturni di lotta contro i demoni. Come l’eroina del suo primo romanzo, Carrie, Stephen King possiede un “talento sovrannaturale”. Nel caso della ragazzina adolescente erano poteri telecinetici: Carrie era capace di far saltare su dal tavolo un innocuo coltello e infilzarti come uno spiedo. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Una de las joyas de terror del año
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