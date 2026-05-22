Le mattonelle suonano a vuoto | dentro ci sono 5 kg di cocaina purissima e 6 di hashish

Durante un controlloa Genova Sestri, le forze di polizia hanno intercettato un carico proveniente dall’estero. Dentro una spedizione di mattonelle, sono stati trovati circa 5 chili di cocaina pura e oltre 6 chili di hashish, occultati tra la merce dichiarata. La scoperta rientra in un’operazione di controllo che ha portato al sequestro di droga nascosta all’interno di un carico commerciale. Le autorità stanno analizzando i dettagli della spedizione e le eventuali persone coinvolte.

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