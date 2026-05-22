Le mattonelle suonano a vuoto | dentro ci sono 5 kg di cocaina purissima e 6 di hashish

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controlloa Genova Sestri, le forze di polizia hanno intercettato un carico proveniente dall’estero. Dentro una spedizione di mattonelle, sono stati trovati circa 5 chili di cocaina pura e oltre 6 chili di hashish, occultati tra la merce dichiarata. La scoperta rientra in un’operazione di controllo che ha portato al sequestro di droga nascosta all’interno di un carico commerciale. Le autorità stanno analizzando i dettagli della spedizione e le eventuali persone coinvolte.

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La guardia di finanza di Genova Sestri ha intercettato un carico di droga proveniente dall'estero: circa 5 kg di cocaina pura e oltre 6 kg di hashish, abilmente occultati all’interno di una spedizione la cui merce dichiarata era composta da "mattonelle". A insospettire i finanzieri è stato. 🔗 Leggi su Today.it

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