Le donne influenti di Udine che disegnano la mappa del potere economico

A Udine, il ruolo delle donne nel mondo economico ha iniziato a cambiare nel tempo, mentre in passato il potere economico della regione friulana era principalmente appannaggio degli uomini. Le imprese, le associazioni di categoria, il settore edilizio, l’industria pesante e il credito sono stati dominati da figure maschili per molti decenni. Tuttavia, negli ultimi anni si sono affermate donne che hanno contribuito a ridefinire la mappa del potere economico locale, portando nuove energie e prospettive.

Per decenni il potere economico friulano ha avuto un volto quasi esclusivamente maschile. Fabbriche, associazioni di categoria, edilizia, industria pesante e credito sono stati a lungo territori presidiati dagli uomini. Oggi quella geografia sta cambiando, non con una rivoluzione improvvisa, ma. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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