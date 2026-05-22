Le critiche sul gioco di Conte decisive per la sua decisione di andarsene
L'addio di Conte è stato influenzato dalle critiche ricevute, che sono state decisive nella sua scelta di lasciare. Tifosi e opinionisti locali, spesso considerati vicini alla squadra, sono stati tra i principali sostenitori di questa decisione. Le discussioni e le voci provenienti dall’ambiente hanno contribuito a creare un clima di pressione che ha portato alla separazione. La comunicazione tra le parti si è intensificata nel tempo, portando infine all’addio del tecnico.
Tifosotti e opinionisti da raccordo anulare partenopeo possono esultare: Conte è andato via soprattutto grazie a loro. Almeno così scrive Repubblica Napoli. Non a caso in questi giorni impazza sul web il video di 40 secondi di un signore anziano che dipinge questi signori che ci hanno ammorbato due anni con le loro critiche a Conte e conclude con una pittata: band’e sciem. Ora non sappiamo se Conte sia andato via per questo. Noi crediamo di no. Ma Repubblica Napoli – in genere piuttosto informata – scrive di sì. Ecco cosa scrive Marco Azzi: “La narrazione sulla qualità deludente della proposta di gioco del tecnico leccese, che ha contribuito... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Le critiche sul gioco di #Conte decisive per la sua decisione di andarsene Lo scrive Repubblica. Anche per questo #Sarri ha paura di tornare, deve sfidare due fantasmi: #Conte e il suo #Napoli. Il video dell'anziano che apostrofa band'e sciem gli opinionisti facebook
C’è un altro aspetto molto importante che fa capire l’importanza e l’autorevolezza di un personaggio come Antonio Conte, e che distrugge sempre, con i fatti, ogni discorso fatto in prefazione, a ritroso, nel presente, nel futuro o nel passato: vederlo soprattutto in x.com
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