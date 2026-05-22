le catastrofi non fermano generali

Nel corso dell'ultimo trimestre, la società assicurativa ha registrato premi lordi per un totale di 28,2 miliardi di euro, con un incremento del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata sostenuta sia dalla sezione vita, che ha visto un aumento del 7,5%, sia dalla divisione danni, cresciuta del 5,8%. Nonostante l'aumento degli eventi catastrofali, che ha continuato a mettere sotto pressione il settore assicurativo europeo, l'azienda ha mantenuto la sua attività in progresso.

Generali ha chiuso il trimestre con premi lordi a 28,2 miliardi (+6,8%), trainati sia dall'incremento del Vita (+7,5%) sia del Danni (+5,8%) nonostante un aumento degli eventi catastrofali che continua a mettere pressione al settore assicurativo europeo. L'utile netto si è attestato a 1,169 miliardi, in lieve calo del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno perché zavorrato da una componente fiscale straordinaria introdotta da Parigi. La legge di bilancio francese ha, infatti, imposto una sovratassazione retroattiva riferita all'esercizio 2025, costringendo il gruppo guidato da Philippe Donnet a contabilizzare immediatamente un impatto negativo di 50 milioni nel trimestre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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