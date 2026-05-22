le bombole e il corridoio sbagliato ecco come sono morti nella grotta

È stata completata la fase di recupero dei corpi all’interno di una grotta, dove sono deceduti quattro persone. Le operazioni hanno riguardato anche il ritrovamento di attrezzature, come le bombole, e la scoperta che i soccorritori si erano trovati nel corridoio sbagliato durante le operazioni. La missione di recupero, che ha coinvolto vari team, si è conclusa con il recupero di tutte le vittime, dopo aver già trovato un’altra persona deceduta nelle precedenti fasi.

Le bombole, le attrezzature, il corridoio sbagliato. Conclusa la missione di recupero anche dei corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddeenino e Federico Gualtieri, dopo quello di Gianluca Benedetti, si ha un quadro più chiaro della tragedia di Dekunu Kandu nell’atollo di Vaavu alle Maldive. Sarà l’inchiesta aperta dalla procura di Roma a provare a unire i punti: elementi in più arriveranno dagli esiti delle autopsie dei cinque sub morti, in programma lunedì dall’analisi dell’attrezzatura che avevano nell’immersione (muta, bombole, telecamera go-pro, luci, computer, ecc) e dei telefonini, pc, chiavette, hard disk, che avevano lasciato sulla Duke of York. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Tragedia Maldive, Ecco come sono morti nella grotta i 5 sub italiani

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