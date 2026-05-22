Lazio-Pisa | un’ultima danza sotto il segno del futuro

Sabato 23 maggio alle 20:45 si giocherà l’ultima partita del campionato di Serie B allo Stadio Olimpico, con la Lazio che affronterà il Pisa. L’incontro segnerà la conclusione delle gare stagionali e si svolgerà in un orario serale. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale delle due squadre prima della fine del campionato. Non ci sono altri incontri previsti prima della chiusura della stagione. La sfida si svolgerà sulla base dei risultati delle gare precedenti.

L’angolo della partita. Sabato 23 maggio alle 20:45, la Lazio ospiterà il Pisa allo Stadio Olimpico per l’ultima giornata di campionato. Una partita che, almeno sulla carta, sembra priva di significato, visto che i toscani sono già retrocessi in Serie B. La Lazio, invece, guarda al futuro con l’incertezza riguardo l’allenatore Maurizio Sarri, la cui permanenza sembra sempre più a rischio dopo una stagione deludente, sia dentro che fuori dal campo. La chiave tattica del match. Le assenze pesanti nella rosa della Lazio potrebbero influenzare in modo decisivo l’andamento del match. Sarri, infatti, dovrà fare a meno di Tavares, Rovella e Taylor per squalifica, oltre agli infortuni che affliggono Motta, Provedel, Zaccagni e Patric. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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