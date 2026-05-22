Lazio-Pisa trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si disputa la partita tra Lazio e Pisa, ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. La squadra romana punta a conquistare una vittoria per arrivare tra le prime dieci in classifica, mentre quella toscana cerca i tre punti per chiudere il campionato con un risultato positivo dopo aver già retrocesso. La partita si giocherà in uno stadio di Roma e sarà trasmessa in diretta su un canale sportivo nazionale. Le formazioni sono ancora in fase di definizione.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I biancocelesti vogliono vincere per chiudere tra le prime dieci, mentre i toscani ambiscono ai tre punti per l’orgoglio dopo la retrocessione matematica. Lazio-Pisa si giocherà sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. LAZIO-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE C’è delusione tra i biancocelesti che, nel giro di pochi giorni, hanno perso la finale di Coppa Italia contro l’Inter e il derby con la Roma. L’obiettivo della squadra di Sarri è quello di chiudere la stagione con una vittoria, per blindare il nono posto, evitando di finire nella parte destra della classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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