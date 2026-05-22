Lazio-Pisa trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si disputa la partita tra Lazio e Pisa, ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. La squadra romana punta a conquistare una vittoria per arrivare tra le prime dieci in classifica, mentre quella toscana cerca i tre punti per chiudere il campionato con un risultato positivo dopo aver già retrocesso. La partita si giocherà in uno stadio di Roma e sarà trasmessa in diretta su un canale sportivo nazionale. Le formazioni sono ancora in fase di definizione.

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