Il diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione, rimane al centro del dibattito pubblico. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni ufficiali, la realtà quotidiana mostra ancora situazioni di precarietà, incidenti sul lavoro e pratiche illecite come il caporalato. Le parole dei rappresentanti sindacali sottolineano la necessità di passare dall’affermazione formale del diritto alla sua concreta attuazione. La questione riguarda l’effettiva tutela dei lavoratori e il rispetto delle norme, elementi che ancora oggi risultano spesso disattesi.

“Padri e madri costituenti ebbero l’intuizione di fondare sulla parola lavoro la nostra Repubblica. Il diritto al lavoro non va solo proclamato, mentre noi continuiamo ad assistere a precariato, morti sui posti di lavoro e già economy con caporalato. Ci si è allontanati dall’idea Costituzionale del lavoro”. Ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lavoro, Tango (ANM): Diritti vanno attuati, non solo proclamati

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