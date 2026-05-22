Secondo una recente sentenza della Cassazione, la dignità rappresenta il requisito principale del lavoro. La corte ha affermato che un impiego deve garantire sicurezza e libertà dal bisogno ai lavoratori. La decisione si basa su un principio giuridico che sottolinea l’importanza di garantire condizioni lavorative che rispettino la dignità umana. La sentenza si inserisce nel quadro delle norme che tutelano i diritti dei lavoratori e ne definisce i parametri fondamentali.

“Il requisito fondamentale del lavoro è dignità, che sia sicurezza e libertà del lavoratore dal bisogno. Oggi purtroppo il lavoro è precario, che trasforma tutta la vita di un lavoratore in una vita precaria senza garantire la liberazione dal bisogno di cui parla la nostra Costituzione”. Ha dichiarato la Sostituta Procuratrice Generale della Corte di Cassazione Tiziana Orrù a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lavoro, Orrù (Cassazione): Dignità requisito fondamentale

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