Secondo un rappresentante di una società che gestisce le autostrade statali, il 90% degli italiani utilizza l’auto per recarsi al lavoro. La società ha annunciato l’intenzione di contribuire a rendere la mobilità più sostenibile e moderna, considerando anche la sicurezza sulla rete autostradale come parte integrante della sicurezza sul lavoro. Nessun dato ufficiale o analisi comparativa è stato fornito, e il commento si concentra sulle strategie future per migliorare il servizio e la sicurezza.

“Sicurezza sul lavoro vuol dire anche sicurezza su strade e autostrade. Il 90% degli italiani sceglie ancora trasporto via macchina per recarsi a lavoro, Autostrade dello Stato vuole dare un contributo a rendere mobilità sempre più sostenibile e moderna”. Ha dichiarato Vito Cozzoli, Amministratore delegato Autostrade dello Stato a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lavoro, Cozzoli (Autostrade dello Stato): 90% italiani va a lavoro in macchina

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