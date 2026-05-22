Lavoro Casellati | Bene Festival agire con persona al centro
Il 21 maggio, in un evento pubblico, una rappresentante istituzionale ha espresso il proprio apprezzamento per un festival dedicato al lavoro. Ha sottolineato l'importanza di mettere le persone al centro delle politiche e delle iniziative, in un periodo caratterizzato da trasformazioni significative nel settore. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà e ha promosso un approfondimento sui temi legati alle nuove sfide nel mondo occupazionale, attirando attenzione per l’approccio centrato sull’individuo.
Roma, 21 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Desidero esprimere il mio apprezzamento per questa manifestazione, che ha il merito di promuovere una approfondita riflessione sul mondo del lavoro, in una fase di cambiamenti radicali e per certi versi imprevedibili. In tale prospettiva, di fronte a cambiamenti così profondi, dettati anche dall'affermazione dell'economia digitale, dobbiamo ancora di più orientare la nostra azione tenendo fermo il valore della persona; tema che giustamente sarà al centro dei vostri lavori. Perseguendo questo obiettivo io credo sia realizzabile la trasformazione di quella che appare come una possibile minaccia per molti lavori tradizionali in una vera opportunità di sviluppo e al tempo stesso di crescita sociale ed economica". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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