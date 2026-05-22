Lavoro Casellati | Bene Festival agire con persona al centro

Il 21 maggio, in un evento pubblico, una rappresentante istituzionale ha espresso il proprio apprezzamento per un festival dedicato al lavoro. Ha sottolineato l'importanza di mettere le persone al centro delle politiche e delle iniziative, in un periodo caratterizzato da trasformazioni significative nel settore. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà e ha promosso un approfondimento sui temi legati alle nuove sfide nel mondo occupazionale, attirando attenzione per l’approccio centrato sull’individuo.

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