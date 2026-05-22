Lavoro Alessi OCL | Persona va messa al centro obiettivo è formazione

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del lavoro si affrontano diverse criticità che richiedono attenzione. Secondo un rappresentante di un'organizzazione di categoria, è fondamentale mettere al centro la persona e puntare sulla formazione. L’obiettivo è migliorare le competenze e favorire l’occupazione. Sono stati evidenziati problemi legati alle condizioni di lavoro e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti, evidenziando la necessità di interventi mirati per sostenere i lavoratori.

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“Nel mondo del lavoro ci sono tante criticità da affrontare. Si deve iniziare, sulla frammentazione, dal mettere la persona al centro, con un’attività volta alla formazione, al contesto di prestazione lavorativa che dia dignità a lavoratore non solo in termini economici ma di riconoscimento della persona stessa.” Ha dichiarato Antonino Alessi, Presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Palermo a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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