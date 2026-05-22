Lavorare non è una colpa | il Cga dà ragione a un ingegnere agrigentino contro l' Agenzia delle Entrate

Da agrigentonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tribunale amministrativo si è pronunciato a favore di un ingegnere siciliano che aveva contestato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La decisione riguarda la posizione di un professionista che si era visto applicare un accertamento fiscale relativo a lavori temporanei e precari. La sentenza chiarisce che svolgere attività lavorative di breve durata non può essere motivo di sanzioni o penalizzazioni. Questa è una delle prime pronunce che affrontano il tema del lavoro precario nel contesto fiscale.

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Il lavoro temporaneo e precario non può trasformarsi in una penalizzazione per chi aspira a un impiego stabile. Con l’ordinanza pubblicata oggi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga) ha dato definitivamente ragione a un giovane ingegnere agrigentino, G. L., contro l'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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