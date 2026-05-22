L’avanzo di bilancio per alleggerire la Tari

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di amministratori ha annunciato che intende destinare parte dell’avanzo di bilancio e le somme non spese del Comune per ridurre l’importo della tassa sui rifiuti. La proposta prevede di applicare sconti importanti sulle bollette per famiglie, anziani, lavoratori e attività commerciali. La misura mira a alleviare il peso economico legato alla tariffa, senza specificare i dettagli sui criteri di assegnazione o le modalità di distribuzione degli sgravi.

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"La nostra proposta è semplice: utilizzare parte dell’ avanzo di bilancio e delle somme non spese dal Comune per alleggerire il peso della Tari attraverso sgravi significativi in bolletta a favor di famiglie, anziani, lavoratori e attività commerciali ". È questa l’idea che lancia Ettore Perna, segretario cittadino del Partito democratico di Porto Recanati. Le sue parole sono rivolte all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Michelini, a cui chiede di intervenire. "Negli ultimi mesi famiglie, pensionati e attività economiche di Porto Recanati stanno subendo un aumento sempre più pesante delle bollette dell’acqua e della Tari – afferma Perna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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