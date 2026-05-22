L' auto resta incastrata ruote all' aria tra il new jersey e il camion | tre feriti sull' A14
Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave a seguito di un incidente sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, al chilometro 83 nord vicino al casello di Forlì. L'incidente ha coinvolto un'auto che si è incastrata con le ruote all'aria tra un camion e la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La viabilità è rimasta rallentata per alcune ore in quella tratta, senza particolari complicazioni al traffico.
È di tre feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, al chilometro 83 nord, nei pressi del casello di Forlì. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una Opel Corsa. A seguito dell'impatto, l'auto è rimasta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ride a Reckless Mile (1949) Love on the Race Track - Legendary Horse Shatters Records
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