L' auto resta incastrata ruote all' aria tra il new jersey e il camion | tre feriti sull' A14

Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave a seguito di un incidente sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, al chilometro 83 nord vicino al casello di Forlì. L'incidente ha coinvolto un'auto che si è incastrata con le ruote all'aria tra un camion e la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La viabilità è rimasta rallentata per alcune ore in quella tratta, senza particolari complicazioni al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui