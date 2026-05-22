Lautaro re dei bomber | il capitano dell’Inter è il miglior attaccante della Serie A 2025 26

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, si è distinto durante la stagione 202526 come il miglior realizzatore della Serie A. Con un totale di gol che supera gli altri attaccanti, ha contribuito in modo decisivo alle prestazioni della squadra. La sua leadership in campo e i record raggiunti quest’anno hanno attirato l’attenzione di numerosi addetti ai lavori. La sua stagione si è conclusa con il riconoscimento ufficiale come miglior attaccante del campionato italiano.

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di Alberto Petrosilli Gol, leadership e record: il Toro continua a scrivere la storia nerazzurra. Lautaro premiato come il miglior attaccante della Serie A. Stagione straordinaria per Lautaro Martinez, sempre più simbolo e leader dell’Inter. Il capitano nerazzurro ha guidato la squadra alla conquista del suo terzo Scudetto con questa maglia, il secondo sollevato da capitano, confermandosi uno dei protagonisti assoluti del campionato. Le sue prestazioni decisive gli hanno permesso di conquistare il premio di Best Striker della Serie A 202526. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Arrivato all’ottava stagione in nerazzurro, Lautaro è ormai entrato definitivamente nella leggenda del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro re dei bomber: il capitano dell’Inter è il miglior attaccante della Serie A 2025/26 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video This guy can shoot Sullo stesso argomento Dimarco è l'Mvp della Serie A. Lautaro miglior attaccante, premiati anche Svilar e YildizA poco più di 90 minuti dalla fine del campionato la Lega di Serie A ha ufficializzato i premi per i migliori di questa stagione. Chivu miglior allenatore della Serie A 2025/26! Al primo anno con l’Inter, premiato coach of the yeardi Andrea GrecoChivu miglior allenatore della Serie A 2025/26! Al primo anno con l’Inter, premiato coach of the year. Bomber a digiuno in Serie A, non ci sono precedenti: Lautaro con 4 gol in meno dei peggioriIn questa Serie A sembra esserci un problema condiviso da molte squadre nel far segnare i propri attaccanti. A testimonianza di ciò, arriva in soccorso un dato che di fatto conferma quanto scritto: la ... tuttomercatoweb.com Inter, Boninsegna agganciato da Lautaro sul podio dei bomber: Io e lui ci somigliamoOra ci sono soltanto due giocatori che nella storia dell'Inter sono riusciti a fare più gol di Lautaro Martinez: Alessandro Altobelli e Giuseppe Meazza. Con la rete siglata ieri contro il Sassuolo, ... tuttomercatoweb.com