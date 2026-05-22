Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un acceso scambio tra Laura Ravetto e Alessandro Zan riguardo alla definizione di famiglia. Ravetto ha affermato che Zan discrimina le famiglie costituite da un padre e una madre, mentre Zan ha risposto con un commento che ha suscitato reazioni. La discussione si è concentrata sulle differenze di opinioni riguardo alla rappresentazione della famiglia e alle posizioni sul tema. La frase di Ravetto è stata successivamente commentata dai presenti in studio.

Botta e risposta sul tema della famiglia tra Laura Ravetto e Alessandro Zan. L’esponente di Futuro Nazionale ha detto, riferendosi al politico del Pd, che “discrimina ogni giorno la famiglia, che è composta da un padre e una madre”. La replica del parlamentare europeo: “Io sono per tutte le famiglie, sta dicendo p*********!”. Ravetto contro Zan, cosa è successo Nella puntata del 22 maggio di L’Aria che Tira, erano ospiti Laura Ravetto e Alessandro Zan. L’esponente di Futuro Nazionale ha voluto subito sottolineare che il suo è un partito che non discrimina ma che “difende i veri discriminati di questo momento storico anche nel nostro paese”.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Laura Ravetto contro Alessandro Zan in tv, "discrimina famiglia composta da padre e madre", "dice p********"

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