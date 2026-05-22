L' attore di origini ucraine è stato arrestato a Rho per aver danneggiato alcune auto parcheggiate Sarà processato per direttissima
L’attore di origini ucraine, conosciuto soprattutto per il ruolo di Pino o Pazz’ nella serie TV Mare Fuori, è stato arrestato a Rho. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe causato danni a diverse auto parcheggiate in zona. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine e l’attore sarà sottoposto a un processo per direttissima. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e ha attirato l’attenzione di chi lo segue sul piccolo schermo.
P roblemi con la legge per Artem Tkachuk, noto al grande pubblico per aver dato il volto a Pino o Pazz’ nella serie Tv Mare Fuori. L’attore venticinquenne, di origini ucraine, è stato arrestato a Rho, colto in flagrante mentre danneggiava alcune auto parcheggiate. Con lui, altri tre ragazzi tra i 18 e i 23 anni. Artem Tkachuk di “Mare Fuori”: «Tredici giorni di Tso, mi hanno abbattuto come un elefante» X Leggi anche › La seconda parte di “Mare fuori 6” ritrova l’equilibrio perduto Artem Tkachuk di Mare Fuori è stato arrestato. Ad allarmare i residenti di via Molino Prepositurale sono stati il comportamento dei giovani e i loro schiamazzi, e i poliziotti arrivati sul posto non hanno fatto fatica a intercettarli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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