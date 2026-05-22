L' attore di origini ucraine è stato arrestato a Rho per aver danneggiato alcune auto parcheggiate Sarà processato per direttissima

L’attore di origini ucraine, conosciuto soprattutto per il ruolo di Pino o Pazz’ nella serie TV Mare Fuori, è stato arrestato a Rho. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe causato danni a diverse auto parcheggiate in zona. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine e l’attore sarà sottoposto a un processo per direttissima. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e ha attirato l’attenzione di chi lo segue sul piccolo schermo.

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