A Ponticino, frazione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, si stanno portando avanti con rapidità i lavori di demolizione della vecchia scuola media. Le operazioni sono in fase di completamento e si avvicinano alla conclusione. La demolizione rappresenta l’ultimo passo in un intervento che riguarda l’area scolastica del paese. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui tempi residui o sui dettagli delle operazioni in corso.

Arezzo, 21 maggoo 2026 – Proseguono a ritmo serrato a Ponticino, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, le operazioni di demolizione della vecchia scuola media. Macchine e operai sono al lavoro ormai da diversi giorni nell’area dell’ex edificio scolastico, dove l’intervento di abbattimento è entrato nella fase conclusiva. L’operazione, attesa da tempo e inserita in un più ampio programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica locale, segna un passaggio significativo per la riorganizzazione degli spazi dedicati alla formazione nel territorio comunale. Al posto della struttura, ormai obsoleta, sorgerà infatti un nuovo edificio moderno, a consumo energetico zero, progettato per rispondere ai più recenti standard di sicurezza, funzionalità e innovazione didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laterina Pergine Valdarno; a Ponticino in dirittura d’arrivo l’abbattimento della vecchia scuola

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