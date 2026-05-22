Ieri sera, il conduttore di un popolare show televisivo ha concluso la sua ultima puntata, salutando il pubblico dopo anni di trasmissione. La decisione di terminare la messa in onda è stata annunciata pubblicamente, con il conduttore che ha espresso la convinzione che la presenza di una figura politica in particolare abbia influenzato questa scelta. La trasmissione aveva spesso trattato argomenti legati alla scena politica, attirando un vasto pubblico e suscitando discussioni sui temi di attualità.

Alla fine ha vintoTrump,il Late Show, dopo 11 anni, chiude i battenti,una sconfitta della democrazia potremmo definirla, ma a conti fatti si parla di mancanza di finanziamenti,la Cbs non avrebbe più i fondi per questo programma seguitissimo.Molti sostengono che questa sia una“scusa di facciata”perché tutti sanno cheil Late Show dava molto fastidio a Donald Trumpe cheLarry Ellison, amico del Presidente e finanziatore del programma, abbia avuto un importante ruolo in questa chiusura. Colbertieri ha salutato il suo amato pubblico delLate Show, mettendo però in guardia gli Usa per il rischio che si sta correndo con a capo Trump. Ha avuto solidarietà dai colleghi degli altri late show:Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver e Seth Meyers: “Ad un certo punto questo potrà succedere a tutti noi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Late Show chiude i battenti: era la spina nel fianco di Trump

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