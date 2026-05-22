L’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno in Kosovo per Agrofood Business Forum
Un’associazione italiana dedicata alla coltivazione ha partecipato a un evento in Kosovo dedicato al settore agroalimentare. Durante il forum sono state presentate le produzioni di eccellenza italiane, con un focus particolare su quelle campane. Sono stati illustrati nuovi accordi commerciali tra Italia e Kosovo, che potrebbero aprire opportunità per il settore agroalimentare italiano nella regione dei Balcani. La partecipazione si inserisce in un più ampio confronto sulle relazioni economiche tra i due paesi.
“Le eccellenze agroalimentari italiane ed in particolare quelle della Campania al centro di nuove opportunità derivanti da accordi commerciali tra Italia e Kosovo nei Balcani”. Racconta così, dalla città di Pristina, nei Balcani, il successo dell’evento dedicato all’internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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