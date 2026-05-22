Lasciate liberi gli stalli per le ambulanze

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Lucrezia, invalido al 100%, ha rivolto un appello alle autorità e ai cittadini affinché vengano rispettate le regole riguardanti gli stalli destinati alle ambulanze. Nel suo intervento, invita le istituzioni a garantire che le aree di sosta dedicate ai mezzi di emergenza siano lasciate libere, sottolineando l'importanza di una maggiore attenzione e rispetto per le norme di sicurezza. La richiesta si rivolge sia alle autorità pubbliche sia alla sensibilità dei cittadini, affinché si evitino ostacoli che possano mettere a rischio interventi di emergenza.

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E’ un appello accorato alle istituzioni, perché facciano rispettare determinate regole, e prima ancora alla coscienza dei cittadini, quello di Nicolò Vincenzo Scarpone, 50enne di Lucrezia, invalido al 100%. Vincenzo soffre di una grave forma di diabete che ha minato profondamente il suo corpo e lo ha costretto a subire l’amputazione sotto al ginocchio della gamba destra e anche dell’alluce del piede sinistro. "Per questo – racconta – vengo accompagnato in ambulanza all’ospedale di Fano due, tre volte a settimana a fare le medicazioni e spesso mi portano anche a Pesaro, Urbino e Cagli per visite specialistiche. Purtroppo, molto spesso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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