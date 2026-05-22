Lasciate liberi gli stalli per le ambulanze

Un uomo di Lucrezia, invalido al 100%, ha rivolto un appello alle autorità e ai cittadini affinché vengano rispettate le regole riguardanti gli stalli destinati alle ambulanze. Nel suo intervento, invita le istituzioni a garantire che le aree di sosta dedicate ai mezzi di emergenza siano lasciate libere, sottolineando l'importanza di una maggiore attenzione e rispetto per le norme di sicurezza. La richiesta si rivolge sia alle autorità pubbliche sia alla sensibilità dei cittadini, affinché si evitino ostacoli che possano mettere a rischio interventi di emergenza.

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