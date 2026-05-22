Lasciano un Volpino alle sedicenti educatrici restituito in pessime condizioni | condannate ad un ammenda di 2500 euro

Due donne sono state condannate a una multa di 2.500 euro dopo aver maltrattato un Volpino affidato loro per l'educazione. Il cane è stato restituito in condizioni di cattivo stato. Le donne avevano il compito di prendersi cura del cane, ma sono state accusate di averlo maltrattato durante il periodo di affidamento. La condanna è stata emessa tramite decreto penale. L'episodio ha attirato l'attenzione sulle responsabilità di chi si occupa di animali affidati alle proprie cure.

Due donne sono state raggiunte da un decreto penale di condanna per aver maltrattato un Volpino che gli era stato affidato per essere "educato". E' stato restituito, secondo il Tribunale di Massa “in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze”. Si è parlato di due "educatrici" ma le cose non stanno così: abbiamo sentito LNDC che aveva diffuso la notizia e approfondito il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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