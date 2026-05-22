Domenica 21 giugno si terrà l’accoglienza ufficiale del nuovo vescovo nelle diocesi di Pistoia e Pescia, inclusi i territori di Vinci e Capraia e Limite. L’annuncio della nomina era stato comunicato circa un mese fa, e ora si conosce la data dell’evento religioso. L’arrivo del vescovo coincide con l’apertura di un nuovo periodo per le comunità parrocchiali coinvolte, tra cui quella di Santa Croce, nota per il battesimo di Leonardo.

Un mese fa l’annuncio, adesso la data della solenne accoglienza in diocesi del nuovo vescovo delle Chiese di Pistoia e di Pescia, che interessa anche le comunità parrocchiali di Vinci e di Capraia e Limite, compresa la celebre Santa Croce dove venne battezzato Leonardo. Monsignor Augusto Mascagna prende in diocesi il posto che è stato a lungo di monsignor Fausto Tardelli, e gli è già stato accordato il benvenuto con importanti parole dai sindaci Daniele Vanni ed Alessandro Giunti. L’obiettivo è - in un frangente storico per nulla facile - stare accanto ai più deboli, a chi soffre. Dunque il primo solenne appuntamento con il nuovo vescovo sarà a Pistoia alle 16 di domenica 21 giugno, memoria liturgica di Sant’Atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arrivo del vescovo Mascagna. Sarà accolto domenica 21 giugno

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