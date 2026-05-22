L’arcivescovo castrense | Giusto modernizzare gli eserciti Ue Leva obbligatoria? Risvegliamo il senso civico

Un pellegrinaggio internazionale coinvolge 17.000 soldati provenienti da cinque continenti, che si muovono verso il santuario mariano di Lourdes. L'arcivescovo castrense ha commentato la necessità di aggiornare gli eserciti europei, sottolineando l'importanza di risvegliare il senso civico attraverso la leva obbligatoria. Durante il cammino, i partecipanti combinano preghiera e discernimento, cercando di conciliare aspetti spirituali e militari in un percorso che attraversa diverse culture e nazioni.

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Roma, 22 maggio 2026 – In marcia per la pace con le armi della preghiera e del discernimento. Gli ossimori si sfumano lungo il cammino del pellegrinaggio internazionale, verso il santuario mariano di Lourdes, condotto da 17mila soldati provenienti dai cinque continenti. Domenica si troveranno tutti insieme a messa, chi dall’Ucraina, chi dagli Usa, dall’Irlanda e dall’Italia che schiera ben 4mila uomini e donne in mimetica. A guidare le nostre truppe in preghiera sarà l’ordinario militare, l’arcivescovo Gian Franco Saba, equiparato nel grado a un generale di Corpo d’Armata, data la stretta collaborazione con il ministero della Difesa. “Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’arcivescovo castrense: “Giusto modernizzare gli eserciti Ue. Leva obbligatoria? Risvegliamo il senso civico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Croazia, torna la leva obbligatoriaDa oggi, lunedì 9 marzo, le prime 800 reclute sono entrate in tre caserme, predisposte per l’addestramento militare di base. Croazia: leva obbligatoria torna, 800 reclute al viaLa Croazia ha riattivato il servizio di leva militare obbligatorio a partire dal 9 marzo 2026, con l’ingresso immediato delle prime 800 reclute nelle...