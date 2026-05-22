Landini e le parole sul Ponte utile le mafie insorge Rete Civica | Si scusi con siciliani e calabresi

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, sul Ponte sono state oggetto di polemiche dopo aver affermato che il collegamento potrebbe favorire le attività delle mafie. La Rete Civica ha risposto chiedendo scuse rivolte ai siciliani e calabresi, accusando Landini di averleso con parole poco appropriate. La discussione si è accesa nel dibattito pubblico, con diverse reazioni che continuano a dividere opinioni sul tema.

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Ancora reazioni dopo le parole di Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, secondo cui il Ponte unirebbe le mafie. Dopo la Lega insorge Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno, da sempre favorevole all'opera e tra gli organizzatori della manifestazione in piazza Unione Europea dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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