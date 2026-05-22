L’analisi di Bruno Vespa Su Netanyahu l’ombra di Ben-Gvir

Un nuovo sondaggio pubblicato ieri mostra un leggero vantaggio per un partito politico in Israele, che ottiene sei seggi. L’analisi di Bruno Vespa si concentra sulla figura di Itamar Ben-Gvir, riconoscendo la sua influenza nel quadro politico. La presenza di Ben-Gvir viene considerata un elemento determinante nel risultato elettorale, anche se l’attenzione si concentra sui numeri e sulle percentuali di voto. Nessun riferimento è fatto a eventi recenti o alle motivazioni dietro i risultati, mantenendo un approccio diretto ai dati.

Vespa Sei seggi. La forza di Itamar Ben-Gvir sta qui. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato ieri, il capo del partito israeliano di estrema destra Otzma Yehudit, autore dell’infame trattamento imposto ai militanti della Flotilla, sta nell’essere decisivo anche in un prossimo, eventuale governo Netanyahu, che pure tuttora – secondo gli istituti demoscopici – sarebbe accreditato di soli 51 seggi contro i 56 dell’opposizione: entrambi sotto i 61 necessari per avere la maggioranza nei 120 seggi della Knesset. Nella coalizione a favore del primo ministro vengono per la prima volta conteggiati i quattro seggi del partito Sionismo Religioso, anche esso di estrema destra, che fa capo al ministro delle finanze Smotrich e che finora era sotto la soglia di sbarramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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