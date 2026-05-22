L’America’s Cup versione Gen Z parte da Cagliari

A Cagliari sono iniziate le prove preliminari per l’America’s Cup, con la regata Sardinia prevista fino al 24 maggio. Questa fase rappresenta l’inizio del percorso verso la 38ª edizione della competizione, che si terrà nell’estate del 2027 a Napoli. La manifestazione coinvolge varie imbarcazioni e team che si preparano per la gara principale. Le prove si svolgono nelle acque del porto cittadino, attirando appassionati e addetti ai lavori.

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Prove generali di America’s Cup a Cagliari. Con la Preliminary Regatta Sardinia, in programma dal fino al 24 maggio a Cagliari, comincia ufficialmente il percorso di avvicinamento alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup che si svolgerà a Napoli nell’estate del 2027. Per la prima volta nella storia del trofeo, nato in Gran Bretagna nel 1851, la Coppa si disputerà nel nostro Paese. Ed è una splendida notizia per tutti gli appassionati di vela e per i fedelissimi di Luna Rossa, che non dovranno più affrontare trasferte all’estero per seguire il team di casa, l’unico con il tricolore sulle vele. Nell’attesa di goderci l’evento all’ombra del Vesuvio, concentriamoci su quello che da oggi prenderà il via nel Golfo degli Angeli a Cagliari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L’America’s Cup versione Gen Z parte da Cagliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video QUESTE PERSONE SI PREPARANO ALLA FINE DEL MONDO (e vivono nei Bunker) Sullo stesso argomento America’s Cup, il cammino parte da Cagliari: Luna Rossa scalda i motori verso NapoliIl lungo avvicinamento alla America’s Cup 2027, che si disputerà a Napoli, comincia ufficialmente da Cagliari. Antipasto di America’s Cup. Cagliari aspetta i big del ventoSarà il vento del golfo di Cagliari a soffiare per primo sull’America’s Cup 2027. La America’s Cup inizia a Cagliari! L’assaggio verso Napoli, Luna Rossa vola nel suo Golfo degli Angeli. E New Zealand…Il lungo cammino verso la America's Cup, che si disputerà a Napoli nell'estate del 2027, incomincerà a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. Saranno le ... oasport.it Anthony Botto - Results on X | Live Posts & Updates x.com America’s Cup, prove generali a Cagliari: al via le regate preliminariA questo primo evento targato Louis Vuitton 38° America’s Cup partecipano cinque dei sette team che sono protagonisti della Coppa con un totale di otto barche ... ilsole24ore.com Se Amazon avesse vinto la guerra delle offerte per Three Body Problem invece di Netflix, lo show sarebbe stato peggiore o meno popolare? reddit