L' altra faccia dell' Open Day | a Cameri la protesta contro gli F-35 e la guerra

"L'altra faccia dell'open day militare". É lo slogan del presidio di protesta in programma domani, sabato 23 maggio, dalle 14 alle 17 fuori dalla base militare di Cameri "per dire no a propaganda bellica, riarmo e militarizzazione sociale".A organizzare la manifestazione, il comitato Novara per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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