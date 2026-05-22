L' allarme dei presidenti di seggio preoccupazione per sostituzioni e puntualità

Alle 7 di domenica sono iniziate regolarmente le operazioni di voto, con i presidenti di seggio che hanno segnalato alcune preoccupazioni riguardo alle sostituzioni dei funzionari a capo dei seggi. L'apertura dei seggi è avvenuta senza intoppi, ma sono stati registrati alcuni casi di cambi di personale, che hanno sollevato attenzione tra i presenti. La puntualità dell'apertura e le eventuali sostituzioni sono state oggetto di osservazioni da parte dei presidenti, che si sono confrontati sulle modalità di gestione delle eventuali criticità.

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