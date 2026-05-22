L' allarme dei presidenti di seggio preoccupazione per sostituzioni e puntualità

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 7 di domenica sono iniziate regolarmente le operazioni di voto, con i presidenti di seggio che hanno segnalato alcune preoccupazioni riguardo alle sostituzioni dei funzionari a capo dei seggi. L'apertura dei seggi è avvenuta senza intoppi, ma sono stati registrati alcuni casi di cambi di personale, che hanno sollevato attenzione tra i presenti. La puntualità dell'apertura e le eventuali sostituzioni sono state oggetto di osservazioni da parte dei presidenti, che si sono confrontati sulle modalità di gestione delle eventuali criticità.

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L'inizio puntuale delle votazioni alle 7 di domenica e le sostituzioni dei funzionari a capo dei seggi. I presidenti delle urne di 24 e 25 maggio hanno tenuto l'ultima riunione a Palazzo Zanca guidati da Mario Siracusa del seggio numero 1 che rappresenterà i colleghi con i responsabili degli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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