A Lagonegro, il medico Carlo Parente ha letto pubblicamente alcune sue poesie, condividendo con il pubblico le sue composizioni. La sua esperienza come medico si riflette nei versi, che trattano temi come la resistenza alla guerra. Durante l’evento, Parente ha spiegato che i suoi scritti sono il risultato di un percorso personale e professionale, e che la poesia rappresenta un modo per esprimere emozioni e pensieri legati alle sue esperienze. La presentazione si è svolta in un locale del centro storico.

? Punti chiave Come può l'esperienza di un medico trasformarsi in poesia?. Cosa rivelano i versi di Parente sulla resistenza alla guerra?. Chi ha guidato il dialogo tra l'autore e la comunità?. Perché la letteratura viene proposta come antidoto ai conflitti globali?.? In Breve La vice sindaca Daniela Citera e la prof.ssa Lucia Viceconti hanno partecipato all'evento.. Il giornalista Mario Lamboglia ha moderato l'incontro con il musicista Pietro Cantisani.. Le letture poetiche sono state eseguite dalle interpreti Stefania De Filippo ed Eleonora Forestiero.. L'Associazione Salotto Donata Donata presieduta da Agnese Belardi ha organizzato la serata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lagonegro, il medico Carlo Parente presenta la sua poesia a voce

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