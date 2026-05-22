L’Affittacamere di San Cristoforo, uno dei locali più conosciuti di Faenza, ha recentemente riaperto le sue porte dopo un periodo di chiusura. La struttura, che rappresenta una tappa storica per l’accoglienza in città, torna ad essere operativa, mantenendo il legame con le tradizioni e le radici locali. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e ha coinvolto le autorità e i gestori, che hanno sottolineato il valore simbolico della struttura per la comunità.

C’è un forte legame con le proprie radici dietro la rinascita di uno storico punto di riferimento dell’ospitalità a Faenza. Quello che per anni è stato conosciuto come il ‘Cambiuzzi affittacamere’, una vera e propria istituzione per la ricettività locale, riapre oggi le sue porte con una veste completamente rinnovata e una nuova identità: l’ Affittacamere San Cristoforo. Il nome, scelto non a caso in onore del santo patrono e protettore dei viaggiatori, introduce perfettamente lo spirito di una struttura pronta a diventare il porto sicuro di turisti e professionisti di passaggio sul territorio. A guidare questo importante investimento sono Gabriele Samorì (titolare delle società F&G Sas e Lo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Affittacamere di San Cristoforo

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