Lacorazza | ‘FUAL ignorato’ | il Pd sostiene la nuova governance

Il Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo alla mancata considerazione dei fondi del FUAL nell'ultima manovra finanziaria. La questione riguarda le ragioni per cui queste risorse non sono state incluse e le conseguenze che la nuova proposta legislativa potrebbe avere sul ruolo dei Comuni. Sono queste alcune delle domande che si pongono gli addetti ai lavori, mentre si attendono risposte ufficiali da parte delle istituzioni competenti. La discussione si concentra sugli effetti pratici delle decisioni recenti sulle amministrazioni locali.

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? Domande chiave Perché i fondi del FUAL sono stati esclusi dall'ultima manovra?. Come influirà la nuova proposta legislativa sul potere dei Comuni?. Chi gestirà concretamente le risorse per le aree montane fragili?. Quali conseguenze avrà il centralismo regionale sui servizi ai cittadini?.? In Breve Lacorazza critica l'esclusione del fondo FUAL dall'ultima manovra finanziaria regionale.. Incontro sulla governance territoriale organizzato ad ANCI Basilicata a Miglionico.. Proposta legislativa mira al riordino delle funzioni tra Regione e Province.. Riforma punta alla valorizzazione delle Unioni montane contro lo spopolamento.. Il capogruppo... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lacorazza: ‘FUAL ignorato’: il Pd sostiene la nuova governance ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rottura globale: la nuova governance transnazionale perIl mondo non vive più un semplice momento di instabilità, ma affronta una rottura profonda che sta spezzando le certezze che hanno sorretto l’ordine... La campagna “Facciamo Eleggere” sostiene il candidato consigliere del Pd Lorenzo GennariLa campagna “Facciamo Eleggere”, promossa dal Forum disuguaglianze e diversità e da Ti candido, sosterrà alle elezioni amministrative del 24 e 25...